Hoofddorp Pioniers - Amsterdam Pirates of Boston Red Sox - New York Yankees?

Jair Bogaerts is een opvallende verschijning in de selectie van Hoofddorp Pioniers. Dankzij coach Mervin Gario speelt de honkballer bij de Hoofdorpers. Zij kennen elkaar al van kinds af aan toen ze in Aruba woonden.

"In Aruba kwamen ze altijd naar mij kijken. En dan zeiden ze dat ze net zoals mij wilden worden. Ik heb ze gezegd dat ze beter dan ik moeten worden", vertelt een geëmotioneerde Gario over Jair en Xander Bogaerts.

Best betaalde Nederlandse sporter

Jair Bogaerts is de tweelingbroer van Xander Bogaerts, die in de Verenigde Staten bij de Boston Red Sox speelt. De honkballer is de best betaalde Nederlandse sporter met een geschat vermogen van 156 miljoen euro. "Ik ben een trotse broer. Wij hebben elke dag contact. Hij gaat de wedstrijd van vandaag ook bekijken, want ik heb hem de link gestuurd", vertelt Jair Bogaerts.

Pioniers verloor vandaag de eerste wedstrijd van het seizoen met 6-4 van landskampioen Amsterdam Pirates.