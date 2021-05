Buren ingestorte pand kunnen voorlopig niet terug: "Mijn telefoon ligt nog in de badkamer"

"Twee flinke knallen en we hoorden muurtjes instorten." De buren van het pand op de Nieuwendijk dat vanochtend is ingestort hadden een hele andere zaterdagochtend dan normaal. Ze moesten van de brandweer onmiddelijk hun huis uit vanwege nog meer instortingsgevaar. De bewoners van aanpalende huizen mogen vanwege voorlopig niet terug.

"We dachten wat hebben ze nu weer gedaan, je hoort wel vaker lawaai op de Nieuwendijk. De brandweer ging ook met de lift aankloppen bij mensen op het raam en we moesten er uit", zegt een overbuurvrouw. "Mijn telefoon ligt zelfs nog in de badkamer, ik stond onder de douche."

Kat thuis

De buren mochten wat spullen pakken maar moesten daarna meteen weg. "Ik heb wel mijn werkspullen gepakt. Alleen ik heb een kat thuis, dus ik hoop dat ik snel naar haar toe kan", vertelt een andere buurman.

De buurjongen die woont naast het pand mocht zich nog even snel omkleden. "De bovenbuurman belde me nog en die zei 'ga nog snel even douchen', maar dat heb ik nog even gelaten."