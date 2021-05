Hasjhandelaar Jack 'De Garnalenman' Stroek (79) overleden

Stroek zou al enige tijd ernstig ziek zijn geweest, waar hij precies aan is overleden is niet bekend.



Hij was garnalenhandelaar, en werd daarom De Garnalenman genoemd. Stroek was in de jaren zeventig één van de mensen achter het roemruchte schip 'De Lammie'. Deze viskotter, volgeladen met 3.000 kilo hasj, werd door een marineschip onderschept en na een achtervolging voor de kust van Den Helder tot zinken gebracht.



Het Openbaar Ministerie heeft Stroek er jaren later van verdacht met meerdere schepen zo'n 170 ton hasj het land te hebben binnen gesmokkeld. Het OM eistte later zeven jaar cel en een miljoen euro van Stroek, wat een idee gaf van de omvang van zijn vermogen.



In 1998 werd De Garnalenman voor het laatst veroordeeld tot 4,5 cel voor een drugszaak.