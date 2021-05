Barry van Galen vindt dat AZ de tweede plaats meer verdiend dan PSV

In een Bakkie Pleur bespreken Barry van Galen en Piet Keur de tweede plaats in de eredivisie. Na de nederlaag tegen Ajax heeft AZ drie punten minder dan PSV.

"AZ verdient het wel meer dan PSV vind ik", zegt Van Galen. "Als ik naar de selectie kijk, is AZ beter. Dat middenveld van PSV vind ik niks. We moeten nog wel drie punten inlopen. En doelsaldo hè." Keur is het niet eens met Van Galen en vindt het onzin dat AZ het meer verdiend dan PSV.

Vanavond spelen de Alkmaarders een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De aftrap is om 20.00 uur. PSV krijgt morgen sc Heerenveen op bezoek.