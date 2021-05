Van drastisch dalende ledenaantallen tot grootste padelvereniging van Nederland

HAARLEM - Even snel als padel gespeeld wordt, neemt het aantal padellers in Nederland toe. Dat merken ze ook bij Tennis en Padel vereniging Pim Mulier. Waar ze voor deze nieuwe rage kampte met drastisch dalende ledenaantallen begint binnenkort de bouw van vijf extra padelbanen. Daarmee worden ze, zolang het duurt, de grootste padelvereniging van Nederland

Voorzitter Richard Veenhof kijkt trots toe hoe zes tweetallen – mannen en vrouwen – verdeeld over drie banen met elkaar staan te spelen: “Eind 2018 hebben we deze drie banen aangelegd. Voor de bouw hoorden we bij andere verenigingen veel positieve ervaringen en de reacties op de baan van de spelers waren ook heel positief en dus hebben we de stap gezet. We voelden al snel dat we het goede hadden gedaan. En nu, vier jaar later, gaan we naar acht banen en worden we de grootste vereniging van Nederland. Ja ik ben echt heel trots.”

Padel is een racketsport dat je twee tegen twee speelt. Het werd in 1969 ontwikkeld in de Mexicaanse badplaatst Acapulco. De steenrijke zakenman Enrique Corcuera had niet genoeg ruimte om bij zijn huis een tennisbaan aan te leggen. Als alternatief bedacht hij om een terrein van 10 bij 20 meter af te bakenen met een hoog hek eromheen. Een net scheidde de kanten. Met dezelfde puntentelling als tennis, maar welke kleinere rackets was de was padel geboren.

Leden investeren in nieuwe banen

Een baan kost volgens de voorzitter zo'n 50.000 euro. Geld dat de vereniging helemaal niet had. Daarom zijn ze een actie gestart: “We hebben obligaties uitgeschreven die mensen konden kopen voor de looptijd van tien jaar. Van dat geld, wat geleend is, hebben we de banen kunnen kopen. Over tien jaar betalen we, met rente, de bedragen terug aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Door deze manier hebben wij de banen kunnen realiseren en hebben we grote betrokkenheid van onze leden. Dat is precies waar we voor staan.”



Als de aanvraag voor de vergunningen door de gemeente worden goedgekeurd kan er worden begonnen met de bouw. Hopelijk zijn de banen in oktober van dit jaar gerealiseerd.

Landelijke stijging

Volgens cijfers van de KNLTB zijn er momenteel landelijk 75.000 geregistreerde spelers en 40.000 actieve padelspelers. De sport groeit zo snel dat de Koninklijke Nederlandse Tennis Bond en de Nederlandse Padel Federatie dit jaar zijn samengevoegd tot een bond.

Ook padelverenigingen en commerciële clubs in Noord-Holland merken veel van de populariteit. Dijkzicht in Volendam bijvoorbeeld heeft er recentelijk drie banen bijgebouwd en komt daarmee totaal op zes banen. De extra banen kunnen nog steeds niet voorkomen dat er een ledenstop is.

L.T.C. Groeneveen en T.V. Hoorn zijn van twee naar vier banen gegaan en als klap op de vuurpijl komt daar nu TPV Pim Mulier overheen met acht banen. Daarmee mag zij – voor zolang als het duurt – zich de grootste vereniging van Nederland noemen. Maar ze is zeker niet de enige partij met acht banen. De commerciële Play Padel Kaugomballebfabriek heeft namelijk ook al acht banen. En de KNLTB verwacht dat er nog dit jaar clubs gaan komen met nog meer banen.