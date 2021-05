Hovocubo neemt per direct afscheid van Younes Darri na vertrouwensbreuk

Younes Darri is door zaalvoetbalvereniging Hovocubo op non-actief gesteld. Hij heeft afspraken geschonden, waardoor er een vertrouwensbreuk is ontstaan.

"Er is een afspraak voor meerdere seizoenen gemaakt, maar desondanks is Darri toch in gesprek gegaan met andere partij(en)", laat Hovobuo weten in een verklaring.