Drukte in meerdere stadscentra vanwege winkelend publiek

In meerdere stadscentra is het vandaag druk vanwege winkelend publiek. De gemeente Hilversum roept mensen op om op een ander moment te komen winkelen en in Amsterdam is in de Kalverstraat en op de Nieuwendijk eenrichtingsverkeer afgekondigd vanwege de drukte.

De gemeente Hilversum roept mensen op om hun winkelbezoek voor vandaag uit te stellen, om de drukte zoveel mogelijk te kunnen spreiden.

In Amsterdam is het druk in de Kalverstraat en de Nieuwendijk, populaire winkelgebieden. Daarom is in beide straten een eenrichtingsverkeer afgekondigd. Je kunt alleen van de Dam naar het Spui en vanaf de Dam naar de Passage bij Primark. Ook vraagt de gemeente mensen hun winkelbezoek uit te stellen of naar een ander winkelgebied in het centrum te gaan.



Vandaag was het de eerste weekenddag dat er weer gewinkeld kon worden zonder afspraak. De coronamaatregel werd afgelopen woensdag afgeschaft, al gelden er wel voorwaarden voor winkels. Zo geldt er een maximaal aantal van één persoon per 25 vierkante meter. Dat leidt bij sommige winkels wel tot rijen op straat.