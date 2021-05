Spoor van vernielingen door wijk in Den Helder: autoruiten ingegooid en muren beklad

In de wijk Boatex in Den Helder hebben onbekenden vannacht een spoor van vernieling achtergelaten. Meerdere ruiten van auto's zijn ingegooid en huizen zijn beklad. De politie is een onderzoek begonnen naar wie erachter zit.

Volgens Ferry Bijl van de wijkvereniging is er vannacht een groot spoor van vernieling achtergelaten in zijn wijk. "Van een huis is een muur beklad met groene verf, er lag confetti op de grond en ruiten van auto's zijn ingegooid. Het is niet echt fraai." Het huis dat met de groene verf is beklad, is de buurman van Ineke van Amersfoort. "Ik stond op en ik zag de politie. Ik dacht: wat is hier aan de hand? Ik kijk opzij en vervolgens is de garagemuur van de buurman beklad. Ik vind het heel treurig." Ook bij haar is een stukje van de muur beklad. "Bij mij zit het ook een klein beetje op de poort, omdat ze waarschijnlijk dachten dat het bij hem hoorde. Hij onderhoudt zijn huis zo keurig, het is allemaal opgeknapt en dan gebeurt er dit. Dat vind ik triest. En ik hoor ook dat er plantenbakken op de grond zijn gegooid. Heel raar. Wie doet zoiets?"

Van Amersfoort kwam een tijd geleden met haar eigen huis landelijk in het nieuws. De kleur van haar huis, appeltjesgroen geverfd, stond de buren niet aan en hadden daarover geklaagd bij de gemeente. Drie jaar later besloot de rechter en later ook de Raad van State dat ze het huis met een minder felle kleur moest overschilderen.

Ze zegt om die reden ook allemaal reacties om de groene bekladding te krijgen, of ze er iets mee te maken zou hebben. "Dat is absoluut niet zo, ik heb geen vrienden en familie die dit soort dingen zouden doen. Ik hoorde dat er heel veel geroezemoes rondgaat over mijn huis. Het blijkt een roddel te zijn, ja. Ik ben bang dat ze mij erop aankijken. Dat is natuurlijk onzin." Wie er achter de vernielingen zit, zoekt de politie uit. Agenten zijn een onderzoek begonnen en hebben met wijkbewoners gepraat.