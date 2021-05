Interviewreeks architecten moet gemeente licht laten inzien bij Omgevingsvisie

Het Dudok Architectuur Centrum interviewt verschillende architecten met een link met de mediastad. Met deze gesprekken op YouTube wil het DAC de gemeente aansporen om het advies van de architecten mee te nemen in de omgevingsvisie, zegt Patricia Alkhoven in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

In deze gesprekken kijken onder anderen architecten vanuit hun expertise naar de ruimtelijke indeling, de rol van het werk van Dudok en vooral de Omgevingsvisie van Hilversum. Volgend jaar 2022 moet de gemeente hun Omgevingsvisie hebben opgesteld. In deze gesprekken wordt deze visie ook besproken en hoopt Alkhoven dat de gemeente de adviezen meeneemt. "Wij willen daar ook aan bijdragen door deze interviews."

Uit de gesprekken die al opgenomen zijn blijkt volgens Alkhoven dat, volgens de architecten, de balans van het bebouwde centrum en het groen om Hilversum heen van belang zijn. "Het ligt ingekaderd in het groen, waardoor de uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn."

Volgens Alkhoven stellen de architecten dan ook voor om een zogenaamde 'intelligente verdichting' toe te passen. "Dit wil zeggen dat er gezocht moet worden naar plekken die aan waarde kunnen winnen door bijvoorbeeld bebouwing. Een concreet voorbeeld is door hoger te bouwen in het centrum zelf. Daar zijn de architecten het wel over eens."

Gesprekken

De eerste gesprekken zijn al opgenomen, waarvan Frank Roodbeen (Roodbeen Architectuur BV) en Jasper Nijveldt (Karres en Brands) al online staan. Later zullen ook gesprekken met Charlotte ten Dijke (Tangram Architecten) en Peter Defesche (Defesche van den Putte) te zien zijn. Het gesprek met Nijveldt is hieronder te bekijken.

Luister het hele interview met Patricia Alkhoven terug via deze link.