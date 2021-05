Kabouterpad geopend in Dijkgatsbos: "Het is best wel een historische dag"

Vanmorgen is bij het Dijkgatsbos bij Wieringerwerf een speciaal pad met kabouters geopend waar kinderen al spelend en speurend meer over de natuur te weten komen. Vrijwilligers hebben meegeholpen om het 2,5 km lange pad klaar te maken.

"Ik ben best wel trots", vertelt Jacqueline Folkertsma die er de nodige uurtjes schilderen op heeft zitten. Zij is niet alleen vrijwilliger maar ook nog de moeder van boswachter Mikal Folkertsma. "Ik ben bevooroordeeld natuurlijk maar de kabouters zijn echt uniek, er zijn mannetjes en vrouwtjes. Dat maakt het voor volwassenen ook heel leuk.

Het Dijkgatsbos had tot nu toe eigenlijk geen kinderactiviteit, maar dat is wel heel belangrijk vindt boswachter Folkertsma. "Het is best wel een historische dag. Het kabouterpad is echt bedoeld voor kinderen op de basisschool. Ze kunnen het spoor volgen van de kabouters en onderweg staan ook bordjes met opdrachten die ze helemaal in de natuur laat onderdompelen."

Met een paar kinderen werd het pad vanmorgen officieel geopend. Zij mochten het lint doorknippen. Een aantal van hen heeft ook meegewerkt aan het ontwerpen. "We mochten tekeningen van de kabouters maken", vertelt Levi. Zijn zus Lauren weet zeker dat ze een vrouwtjeskabouter met een gele jurk het mooiste vindt: "Want geel is één van mijn lievelingskleuren".

Volgens de boswachter is het mooi dat kinderen zo op speelse wijze wat opsteken van de natuur. "Kinderen zijn de toekomst. We hebben allemaal de laatste periode gemerkt hoe fijn de natuur is, ook om te ontspannen. Door de kinderen daar nu al bewust van te maken zie je in de toekomst dat ze er zuiniger mee omgaan en er ook in willen investeren"