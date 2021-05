Flinke domper na nieuws uit Den Haag over opschorten versoepelingen: "Heel zuur"

Het demissionaire kabinet heeft besloten om niet verder te versoepelen. Hierdoor gaan bijvoorbeeld sportscholen en attractieparken nog niet open. Inge Schouten, eigenaar van twee sportscholen in West-Friesland en Max de Knegt van speeltuin de Batavier in Alkmaar balen daar enorm van. "Na het volgen van het nieuws van gister voelde ik het al aankomen en dat was de klap. De bevestiging kwam vandaag", vertelt Schouten.

Tot de opening kunnen leden bij de sportschool van Schouten buiten trainen, maar dat is volgens haar niet voor iedereen ideaal. "Het buiten trainen loopt op zich wel goed, maar het gros sport liever binnen. Zij willen bijvoorbeeld gebruik maken van bepaalde apparaten en dat kan buiten niet. Daarnaast zijn we buiten erg afhankelijk van het weer", legt zij uit.

Schouten vertelt dat zij tot nu toe bij het horen van elke mogelijke datum goede hoop had. Zij heeft alle begrip voor de mensen in de zorg, maar kijkt ook naar haar eigen bedrijf. "Voor onze branche is het heel zuur. Het is niet te begrijpen dat wij nog steeds gesloten zijn. Als sportschool kunnen we iets bijdragen aan de gezondheid van mensen en dat kan veilig."

Op 18 mei hoopt Schouten dat het slot echt van de deur mag en dan met de maatregelen die er golden voordat zij in december de deuren moest sluiten. Dat gaat om sporten op reservering, met een tijdslot en maximaal 30 leden in de sportschool.

Moedeloosheid

Ook speeltuin de Batavier in Alkmaar mag nog niet open. Max de Knegt, eigenaar van de speeltuin, weet niet meer hoe hij aan de mensen moet uitleggen waarom de speeltuin niet open is. Hij vertelt dat er onderscheid wordt gemaakt tussen commerciële speeltuinen en speeltuinen die zijn ontstaan vanuit een stichting. "De commerciële speeltuinen moeten dicht blijven en daar zijn wij er één van." Dat de opening is uitgesteld is voor hem dan ook een klap in het gezicht. "Ik had er wel echt op gerekend."

Het binnen houden van mensen gaat steeds lastiger denkt de Knegt. "Steeds zie ik beelden van hoe druk het is in bijvoorbeeld in parken. Daar zitten veel mensen bij elkaar en ik heb hier een lege speeltuin in de buitenruimte. Het lijkt mij beter om die drukte te verdelen."

Het terras bij de speeltuin is sinds deze week wel open. "Daar doe ik mijn best om de 25 tafels die ik heb te vullen. De kindjes die meekomen met de ouders mogen wel in de speeltuin spelen." Maar in de speeltuin is ruimte voor veel meer kinderen en daarom moet hij nu vaak nee zeggen. "Je wordt er moedeloos van. Veel mensen reageren begripvol, maar er zijn ook wel eens mensen die het ons bijna kwalijk nemen, terwijl wij natuurlijk niks liever doen dan open gaan", vertelt hij.