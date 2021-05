Gerben roeit na twee niertransplantaties 200 kilometer voor het goede doel

Andijker Gerben van de Wetering is nierpatiënt en moest wekelijks nachten in het ziekenhuis blijven voor zijn behandeling. Dankzij nierdonoren kreeg hij zijn vrijheid terug, zo vertelt hij. Hij begint vandaag aan een actie die een aantal jaar geleden voor hem onmogelijk was: deze maand roeit hij 200 kilometer, om daarmee 10.000 euro op te halen voor de Nierstichting.

Daarom besloot hij zijn eigen actie op te zetten. Bij de sportschool - waar hij inmiddels zeven dagen per week te vinden is - bracht hij het idee naar voren om de maand mei roeiend door te brengen: hij wil geld inzamelen door 200 kilometer af te leggen op het roeiapparaat.

Gerbens leven veranderde toen hij in 2003 een donornier ontving van zijn moeder en vijftien jaar later nog eens, maar dan van iemand die was overleden. "Door de niertransplantaties kan ik een stuk meer: je bent vrij, je leeft niet meer aan een machine en ik voel me een stuk beter."

Vanuit het dorp krijgt Gerben zóveel support, dat het streefbedrag al grotendeels binnen is op de eerste dag van zijn actie.



"De sportschooleigenaar zei: 'Waarom maken er we niet iets van voor de hele sportschool?' Zo is het ontstaan en inmiddels is er behoorlijk wat geld opgehaald", zegt Gerben trots. In totaal bestaat zijn roeiteam nu uit dertig mensen die samen bijna 7.000 euro hebben opgehaald. Daarmee is op de startdag van zijn actie bijna driekwart van het streefbedrag binnen.

"Het is echt bizar! Het is af en toe nog niet te bevatten", aldus Gerben. "Ik krijg positieve reacties en ben een 'Bekende Andijker' en word herkend." Al zal hij komende tijd minder in het straatbeeld te zien zijn en vaker bij de sportschool, want er moet wekelijks 50 kilometer geroeid worden. Gerben zal op 29 mei bekendmaken welk bedrag hij op zijn cheque voor de Nierstichting kan schrijven.