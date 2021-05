Man uit Den Helder (28) neergestoken na ruzie op straat

Een 28-jarige man uit Den Helder heeft gisteravond een andere man gestoken met een mes tijdens een ruzie. Hij is opgepakt. Het 28-jarige slachtoffer, ook uit Den Helder, is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie was de man er ernstig aan toe. Hij kreeg het rond 20.50 uur aan de stok met de andere man in de Prunusstraat; uiteindelijk mondde dat uit in de steekpartij.

De politie doet nog onderzoek waar de mannen precies ruzie over hadden en wat de aanleiding was voor de steekpartij.