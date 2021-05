WEEFF Spotlight: het best bewaarde geheim van Abbekerk

Vandaag is de tweede aflevering van de serie WEEFF Spotlight uitgekomen op het Youtube kanaal van WEEFF! In de serie, waarvan elke zaterdag een aflevering online komt, gaat Gavin Mooij langs elke plaats in West-Friesland om een zo goed mogelijk portret van die plaats te maken. Een soort van figuurlijke wekelijkse spotlight op alle dorpen en steden in onze regio.

WEEFF

Gavin is zelf ook een van de DJ’s en elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 is hij op WEEFF Radio te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere Prince en Suzan & Freek! In deze aflevering wordt er een bezoekje gebracht aan Abbekerk! Een dorp aan de West-Friese Omringdijk met iets meer dan 2000 inwoners en omringd door eindeloze akkers en bollenvelden. Veel mooie beelden van het dorp komen voorbij in de video, maar ook interessante weetjes en de favoriete plekken van de Abbekerkers zelf!