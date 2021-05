Amerikaan (60) opgepakt voor doden vrouw in Bijlmerpark in 2003

De Amerikaanse politie heeft een 60-jarige Amerikaan opgepakt voor de dood van Yvette Looijs in 2003. De toen 42-jarige vrouw werd aangetroffen in het Bijlmerpark. Een team van de Amsterdamse recherche deed onderzoek naar de zaak.

Looijs was volgens de politie een paar jaar verslaafd aan drugs en ze prostitueerde zich om geld te verdienen. Dat deed ze ook in de nacht van 14 op 15 november. Ze werd aangesproken door een man en de twee liepen samen richting het Ganzenhoefpad. De volgende dag werd haar lichaam gevonden.

Geslagen

De recherche kreeg later informatie dat de man met wie ze mee liep naar eigen zeggen Matthew heet en uit New York kwam. Hij had andere mensen vertelt dat hij Looijs in het Bijlmerpark had geslagen en haar daar had achtergelaten.

Begin 2004 heeft de politie informatie en beeldmateriaal van de verdachte verspreid. Daarna werden er meerdere mensen opgepakt, maar de Amerikaan zat er niet bij. Een paar jaar later nam een zogenoemd cold-case-team van de recherche het onderzoek over.

Uitgeleverd

In 2020 kon het team een identiteit koppelen aan de verdachte. Hij bleek inderdaad uit Amerika te komen en na enkele jaren in Nederland daar weer te wonen. Eind april hielden Amerikaanse agenten hem aan. De man is uitgeleverd aan Nederland. Hij zit nog vast.

De teamleider van het onderzoek zegt dat met de aanhouding nog niet alle vragen zijn beantwoord. "Want wat heeft er zich daar nou precies in het park afgespeeld? Hopelijk verklaart de verdachte daar meer over, dat neemt echter niet weg dat we iedereen oproepen om nog eens goed in zijn of haar geheugen te graven of ze misschien meer weten over deze zaak. Zelfs na 17 jaar is alle informatie welkom bij ons."