Hoodlab in Dapperbuurt moet jongeren behoeden foute keuzes te maken

Als tiener kwam Azzedine Wajgali (24) vaak in aanraking met de politie. Maar sinds enkele jaren is hij een voorbeeld voor velen. Als oprichter van Native Oost diende hij in 2019 een petitie in bij de gemeente Amsterdam voor een ‘safe space’ voor jongeren in de Dapperbuurt. Inmiddels lijkt het erop dat de veilige jongerenplek er echt komt.

Al jaren ondervinden bewoners van de Dapperbuurt last van hangjongeren en criminaliteit. Wajgali begrijpt goed wat er speelt. Volgens hem is er behoefte aan een plek waar jongeren kunnen samenkomen zonder de buurt tot last te zijn. De jongerenplek staat gepland op sportpleintje bij de kruising van de Roomtuintjes en de Pontanusstraat.



“Hier komen haaks twee containers te staan, met daarin ruimte voor recreatie en educatie. Het is een soort huiskamer waar jongeren kunnen chillen en workshops volgen om een betere toekomst te hebben. Wij proberen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat ze onderdeel worden van de maatschappij”, legt Azzedine Majgali trots uit.

In gesprek met buurtbewoners

Maar voordat het plan kan doorgaan, moet ook de buurt het zien zitten. Vanaf 8 april staat er daarom tijdelijk een ‘Hoodlab’ in de straat. De Hoodlab is een container, die in een mum van tijd wordt omgetoverd tot een gezellige informatiestand. Hier gaan elke dag enthousiaste medewerkers in gesprek met buurtbewoners over de plannen.