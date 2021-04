Man neergestoken bij ruzie in Den Helder

Aan de Prunusstraat is vanavond rond 20.50 uur een man neergestoken na een woordenwisseling met een andere man. De politie was er snel bij en heeft iemand aan kunnen houden.

Wat er precies is gebeurd, is volgens een woordvoerder van de politie nog niet duidelijk. "Er zou sprake zijn geweest van een conflict of woordenwisseling", vertelt zij. Of de ruzie zich op straat afspeelde of binnen, weet de woordvoerder nog niet. "Op straat is een man aangehouden."

Het slachtoffer is gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend.