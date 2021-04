Noodverordening Leidseplein aanstaande zondag bij kampioenswedstrijd Ajax

De burgemeester stelt aanstaande zondag, na overleg met de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) , een noodverordening in voor het Leidseplein en de nabije omgeving. Vanwege de kampioenswedstrijd van Ajax tegen FC Emmen.

De noodverordening geeft de politie de mogelijkheid om personen te controleren op het bezit van vuurwerk, wapens en alcohol. Ook is het bezit van alcohol zondag verboden op het plein. "De driehoek is trots op Ajax dat dit seizoen weer uitstekend heeft gepresteerd en zondag hopelijk kampioen wordt. Daar hoort wel de dringende oproep bij aan alle supporters om zich ook nu aan de regels te houden en zich verantwoordelijk te gedragen", aldus de gemeente.

De politie en gemeente zal op verschillende plekken in de stad waar drukte wordt verwacht mensen aanspraken en waarschuwen op hun gedrag. "Wanneer overtredingen hardnekkig zijn of als grote groepen samen komen, wordt er beboet en kan aan ondernemingen een last onder dwangsom worden opgelegd", zegt de gemeente.

Alcoholverbod

Op diverse plekken in de stad geldt al langer een alcoholverbod. Dit verbod geldt op de Wallen, Nieuwmarkt, Dam, Rembrandtplein, Leidseplein, Westermarkt, Lindengracht, Westerstraat en Noordermarkt. Veel horecaondernemers op het Leidseplein vertelden vandaag al aan AT5 dat ze hun deur gesloten zouden houden op zondag.

Het 35ste kampioenschap van Ajax is officieel binnen als de Amsterdammers zondag minimaal 1 punt pakken, of PSV punten laat liggen. Ajax heeft 12 punten meer dan PSV, met nog vier competitiewedstrijden te spelen.