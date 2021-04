19-jarige Hessel geëerd na hulp aan neergestoken huisarts

Hessel ten Holter kreeg gisteren de Zilveren medaille van het Carnegie Heldenfonds. Deze onderscheiding werd aan de 19-jarige Loosdrechter uitgereikt door burgemeester Crys Larson van de gemeente Wijdemeren. Hessel schoot in augustus 2018 huisarts Willem Stronck te hulp in zijn woonplaats, die in zijn behandelkamer door een patiënt werd aangevallen met een mes.