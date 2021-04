Dit zijn de nieuwe strepen op berucht kruispunt Egmond-Binnen

De nieuwe belijning is deze week op de kruising van de Randweg N512 met de Sint Adelbertusweg aangebracht. Het kruispunt is berucht door de vele ongelukken die er plaatsvinden. Voor omwonenden was de maat vol na het zoveelste heftige ongeval. Met een petitie vroegen ze de provincie om maatregelen. Die heeft nu de belijning aan laten passen. "Of het nu veiliger is, weet ik nog niet", zegt Anouk Hollenberg die het initiatief voor de petitie nam.

In februari vond een ernstig ongeval plaats op de Randweg langs het dorp. Twee auto's waren daar bij betrokken en vielen er gewonden, onder wie twee kinderen. Het was het zoveelste zware ongeluk op die plek en reden voor Anouk Hollenberg (26) om alarm te slaan.

De provincie kwam vorige week met een oplossing voor de korte termijn: nieuwe belijning. Die moet ervoor zorgen dat de verkeerssituatie overzichtelijker is. Op de lange termijn onderzoekt de provincie of de kruising vervangen kan worden door een rotonde.

"Het is wel even wennen", zegt Anouk tegen NH Nieuws. "Ik ben er vanochtend overheen gereden toen ik naar m'n werk ging en zal het dit weekend nog wat beter gaan bekijken. Het liefst hebben we hier nog steeds een rotonde."

Petitie indienen bij provincie

"De aanpassing weerhoudt mij er niet van alsnog die petitie - die inmiddels ruim duizend keer is ondertekend - in te dienen bij de provincie. Dat ga ik binnenkort doen en zal dan nog zeker erop aandringen dat er een onderzoek naar een rotonde of andere snelheidsremmende maatregel komt. Het moet niet bij de belijning blijven."

De gemeente Bergen is blij met de maatregelen. Niet alleen de gewraakte kruising met de Sint Adelbertusweg is aangepast, ook het kruispunt met de Herenweg en de N512. De gemeente zegt in overleg met de provincie te blijven over eventuele aanvullende maatregelen.