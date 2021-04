Redactie AT5 zegt vertrouwen in directie op

De redactie van stadszender AT5 heeft het vertrouwen in directeur Alphons Martens opgezegd. Binnen de redactie is grote onvrede ontstaan na het onverwachte vertrek van adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk.

Pronk kondigde eerder deze maand haar vertrek bij AT5 aan. Binnen de redactie ontstond direct grote onrust, omdat zij in hun ogen 'journalistiek onthoofd' werden.

"Sindsdien [sinds het vertrek van Hélène Pronk, red.] is er grote onrust op de redactie, voelen veel collega's zich onveilig en zijn we in feite stuurloos. We willen antwoorden op een aantal hele fundamentele vragen, maar die krijgen we niet, omdat de directie geen mededelingen wil doen over het verschil van inzicht in de journalistieke koers en dus ook niet over de aanleiding van het conflict", valt te lezen in het door de redactieraad verspreide bericht.

Directie

Directeur Alphons Martens liet eerder weten dat de beslissing niet lichtzinnig is genomen. Volgens hem heeft het besluit grote impact op een zender als AT5.

Martens laat weten dat hij de mail heeft gelezen en de hoog opgelopen emoties van de afgelopen week herkent. Ook wil hij 'in gesprek blijven met de redactie van AT5'.

In de brief van de redactieraad wordt ook duidelijk dat Martens een activiteitenplan heeft gepresenteerd, dat in de ogen van de redactie zorgwekkend is. "Hierin staan alarmerende zaken voor het personeel, zowel voor freelancers, collega's met een tijdelijk contract, als voor die met een vast contract."

De brief waarin het vertrouwen in de directie wordt opgezegd is ondertekend door 35 van de 38 redactieleden.