Schoenontwerper Jan Jansen 60 jaar in het vak

In 1961 ontwerpt Jan Jansen zijn allereerste schoen. De schoen heet 'Me' en is voor Jan zelf. Dan ontwerpt hij 'Tonny', voor zijn grote liefde en muze: Tonny. Inmiddels leven we 60 jaar en meer dan 4000 schoenontwerpen verder. Tijd voor een tentoonstelling, dachten ze bij museum Jan in Amstelveen. Jan en Tonny zijn nog altijd onafscheidelijk. Samen zochten ze de beste schoenen uit.

Op de leest van Jan Jansen. 60 jaar schoenen en Dutch Design. Zo heet de tentoonstelling die museum Jan in Amstelveen wijdt aan de ontwerpen van Jan Jansen. Het museum combineert werk van beroemde Nederlandse ontwerpers met de schoenen van Jansen. "Ik had niet gedacht dat het zo mooi zou worden," vertelt Jansen. "Kijk, deze mensen doen dingen met kleur, met materialen, met origami, net zoals ik dat heb gedaan. Alleen was ik een klein beetje eerder." Met een ondeugende maar tevreden glimlach constateert de wereldberoemde schoenontwerper dat hij altijd op de troepen vooruit heeft gelopen.

Of hij nou nooit is uitgekeken is op die damesschoenen? "Nee, nooit, helemaal nooit. Het gaat zelfs beter dan ooit, nu ik ouder ben, ik hoef er steeds minder aan te verbeteren, als ik een schoen heb ontworpen. En ik ben ook alweer begonnen aan een nieuwe collectie op uitnodiging van een grote Nederlandse schoenenfirma. Iets met hout, dat lijkt me wel wat, want daar ben ik toch ook ooit mee begonnen."

Verder heeft hij in deze tijd van corona niet stilgezeten. Hij heeft zijn memoires aan het papier toevertrouwd. "Niet alleen de succesverhalen hoor, ook alle dingen die mislukt zijn!" Zijn zoon verzorgt de vormgeving. En nu is daar dus de overzichtstentoonstelling. Met werk van Jansen in combinatie met andere ontwerpers. Ook is er een complete zaal gereserveerd voor de 60 beste schoenen uit 60 jaar werk. Samen uitgekozen uit de collectie van 4000 met behulp van Tonny. Nog altijd zijn muze en grote liefde.

Museum Jan aan de Dorpsstraat in Amstelveen hoopt in mei haar deuren weer te openen.