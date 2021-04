Elektrische pont wordt getest: "Ik ga er vanuit dat ze een stuk zekerder zijn"

Het is bijna niemand in Velsen ontgaan: de nieuwe, elektrische pont is aangekomen. Het schip doet nog geen dienst, maar maakt al wel de tongen los. "Ik heb gehoord dat-ie een stuk groter en sneller is", zegt een fietser die van zijn werk bij Tata Steel komt. "En het belangrijkste is misschien nog wel de duurzaamheid."