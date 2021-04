Harde wind: portretten van verzetshelden klapperen te hard en verhuizen naar binnen

Ongeveer een dag hingen 34 verzetsstrijders deze week te schitteren op spandoeken in het centrum van Haarlem. En toen moesten ze weg. In deze banieren van de 'Corridor van de Vrijheid' hadden Bevrijdingpop en het Noord-Hollands Archief ontzettend veel tijd gestoken. "En dan dit. Het is verschrikkelijk", reageert woordvoerder Jiska Rovers van Bevrijdingspop.

Wat bleek, toen de doeken met Helden en Gevallenen net hingen? Het rottige weer van deze week, en dan vooral de wind, gooit roet in het eten. En voor volgende week wordt storm voorspeld. Jiska Rovers: "Afgelopen woensdag was de wind op sommige plekken al heftig. Toen hebben we al een paar doeken weggehaald. We merkten dat de portretten erg klapperden en kregen ook van omwonenden te horen dat ze erg veel geluid maakten. Op 4 en 5 mei wordt er forse wind verwacht. Dus toen hebben we de verschrikkelijk moeilijke beslissing moeten nemen om ze portretten weer weg te halen."

Overdekt

De organisatie van Bevrijdingspop dacht snel na over binnenlocaties in Haarlem en kwam uit op winkelcentrum Schalkwijk, een plek waar ze al eerder mee wilde samenwerken. De winkeliers daar waren zeer enthousiast en daarom zijn de spandoeken met vijftien van de 34 verzetsstrijders, of Haarlemmers die leden tijdens de Tweede Wereldoorlog, nu te bewonderen in het overdekte winkelcentrum.

Tekst gaat door onder de foto: