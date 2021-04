Drones helpen reddingsbrigade in zoektocht naar gevaarlijke muistromen

De reddingsbrigade Den Helder is een proef gestart met drones die muistromen in de zee moeten detecteren en zwemmers in nood moeten opsporen. De drones moeten op den duur zelfs reddingsvesten naar drenkelingen gaan brengen. "Met kunstmatige intelligentie en autonome drones kunnen we muien goed in kaart brengen", vertelt John Spee van ontwikkelingsbedrijf NHN. "Ons doel is veiliger strandtoerisme."

Het project is bedacht door Maritime Emerging Technologies Innovation Park Noord-Holland (METIP), samen met DroneQ Aerial Services en de Reddingsbrigade Den Helder. Spee is de programmamanager van METIP en weet alles over de drones te vertellen. "De drone gaat eerst heel veel foto's maken van het kustgebied, dan leren wij het systeem van kunstmatige intelligentie hoe een mui eruit ziet", zegt hij. "Naar verloop van tijd kan het programma voorspellen waar de muien liggen en zal de drone worden gebruikt om de data bij te houden, dan maakt hij minder vaak foto's."

In de proef zal er in eerste instantie gekeken worden naar het detecteren van muistromen. Muien ontstaan tussen zandbanken aan de kust en stromen altijd richting zee. Het zorgt vaak voor gevaarlijke situaties omdat muien een zuigende werking hebben. "Tegen zwemmen is vrij doelloos, dan raak je uitgeput", vertelt Damian Dekker van de reddingbrigade Den Helder. "Als je je mee laat voeren, kom je er vanzelf achter en kun je rustig terug zwemmen."

Afgelopen zomer moesten reddingsbrigades in de provincie vaak zwemmers uit de zee redden die in een muistroom terecht waren gekomen. In een mui kan de stroming tot wel acht kilometer per uur zijn, waardoor je snel honderd meter wordt meegezogen. Dekker is blij dat de reddingsbrigade meedoet aan deze proef. "We werden door hen benaderd en waren er heel blij mee. We dragen graag bij aan innovatie." Hij ziet vooral winst in het detecteren van muien. "Als we weten waar later muien worden gevormd, kunnen we de mensen vast op het gevaar wijzen. We kunnen de badgasten dan alvast naar een veiliger stuk dirigeren."

Reddingsvesten gooien

"We hebben aan de reddingsbrigades gevraagd waarmee wij ze konden helpen", zegt Spee. Technisch is er veel mogelijk, zo zou een drone zelfs reddingsvesten naar een drenkeling kunnen gooien. "Als je een verrekijker hebt die gps-coördinaten doorgeeft, zou de strandwacht enkel op een knop moeten drukken om de drone bij de drenkeling te krijgen", vertelt Spee. "De drone kan de locatie van de drenkeling bij houden en volgen, zelfs als de drenkeling even onder water verdwijnt. De drone laat dan een reddingsvest vallen, de drenkeling heeft dan een drijfmiddel tot de strandwachter er is."

De reddingbrigade Den Helder heeft deze verrekijkers (nog) niet. "Deze zomer zal de drone vooral foto's gaan maken om het algoritme te leren wat muien zijn", vertelt Dekker. Hij weet nog niet wanneer de drone ook voor andere taken op zich kan nemen, maar vindt dit al heel zinvol. "Het is een mooi vooruitzicht dat drones ons kunnen helpen, het zit in ieder geval in de koker."

Tekst gaat door onder de foto.