Remy en zijn vrienden: bye bye Remy

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer nemen we er afscheid. Voordat we voor de allerlaatste keer bij Remy langsgaan, doen we nog een rondje door het park. Een park dat helaas nog steeds geen bezoekers mag ontvangen. We zien dat er twee jongen uit het ei zijn gekomen bij de zeearenden. Bij de goudkopleeuwaapjes en de ringstaartmaki's zijn er ook kleintjes te bewonderen.

We nemen afscheid van de naamgever van ons programma

Papa en mama zeearend kijken trots in het rond. Het lijkt wel of ze willen zeggen: 'kijk eens wat wij hebben gemaakt!' Het is voor dit stelletje ook pas het eerste nest. Dat maakt het extra bijzonder, want vaak gaat het de eerste keer mis. Net als in het wild. "Supergaaf!", reageert dierverzorgster Saskia enthousiast. "Alle twee de eieren zijn uitgekomen. Ik ben ook zo blij dat we er een camera op hebben, zodat we het goed kunnen volgen. En vooralsnog lijkt het goed te gaan." Kijk hier voor live webcambeelden van de zeearenden.

Ringstaartmaki's Bij de ringstaartmaki's is het ook feest. Er is opnieuw een tweeling geboren. De paartijd van de maki's is van april tot juni, de jongen worden dan in augustus en september geboren. Alleen in de dierentuinen loopt die periode niet altijd gelijk met die in het wild. In tegenstelling tot de goudkopleeuwaapjes, waar ook een tweeling is, krijgen de ringstaartmaki's maar één keer per jaar een jong. Daar staat tegenover dat de makigroep voor vers bloed niet afhankelijk is van maar één vrouwtje. De dames zijn trouwens maar drie tot zeven dagen vruchtbaar, dus de heren moeten er snel bij zijn. Na de geboorte nestelen de kleintjes zich aan de buik van moeders, na een week of twee verhuizen ze naar de rug. Daar blijven ze tot ze op eigen benen kunnen staan.

Pasgeboren ringtaartmaki

Dan het moment dat we nog even hadden uitgesteld: we moeten afscheid nemen van Remy zelf. Ooit kwam hij als vondeling naar Anna Paulowna. Hij woog 35 kilo de eerste keer op de weegschaal. Inmiddels is Remy een uit de kluiten gewassen man van 163 kilo. Hij had ook een nog afscheidscadeautje voor ons. Tijdens het interview met Saskia keerde hij zijn kont naar ons toe. Hoewel we op afstand stonden, lukte het hem toch bijna ons onder te sproeien. We konden op het laatste moment nog wegspringen. "Een plagerijtje", noemde Saskia het. Maar dan wel een plagerijtje waar we, indien raak, de hele dag plezier van zouden hebben gehad. Kijk hier voor meer afleveringen van Remy en zijn vrienden.

Remy probeert ons de volle laag te geven