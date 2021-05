Gemeente wil zelf zonneweide Jaagweg ontwikkelen: "Een unieke kans"

De gemeente Koggenland wil zelf een zonneweide aan de Jaagweg in Berkhout gaan ontwikkelen. Het college vraagt de gemeenteraad hier in mee te gaan, zodat ze in gesprek kan gaan met de provincie, die eigenaar is van de grond. Als de raad akkoord gaat, is het een grote stap in het project waar al jaren over wordt gesproken.

Met een zonneweide in eigen beheer kan Koggenland een flinke bijdrage leveren aan de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente heeft twee opties uitgewerkt die energie kunnen leveren voor 15.000 tot 25.000 huishoudens, veel meer dan de 12.000 huishoudens die Koggenland telt.

Volgens wethouder Rosalien den Dolder is het een unieke kans om de eventuele zonneweide zelf te gaan ontwikkelen. "Opgesomd profiteert de gemeente bij het in eigen beheer realiseren van een zonneweide financieel en maatschappelijk, want de gemeente heeft dan volledig zeggenschap over de vorm en mogelijkheden van de participatie en de inzet van de winst."

Daarnaast kan de gemeente ook zelf een besluit nemen over de grootte van de zonneweide en de inpassing van het verdere landschap. Iets waar een aantal inwoners van de gemeente, onder de stichting Koggenland Energie Neutraal, eerder al een idee voor op tafel heeft gelegd. Zij willen namelijk dat het niet alleen een zonneweide wordt, maar ook een park waar je bijvoorbeeld kunt zwemmen, mountainbiken, hardlopen en varen.

'Perfect!'

Ton Scholte van Koggenland Energie Neutraal is erg blij met de stap die de gemeente wil zetten: "Perfect! Ik hoopte al op dit nieuws." Volgens Scholte is het van belang dat de gemeente de controle in eigen hand houdt. "Als het bij de provincie blijft, dan komt er een openbare aanbesteding en dan is het maar afwachten wie het gaat ontwikkelen. Commerciële partijen willen een zo groot mogelijk rendement en dus zoveel mogelijk zonnepanelen."

Als het aan Ton ligt, dan is 66 hectare bruto aan zonnepanelen echt het maximum, want zo blijft er ook nog plek over voor een andere invulling. Hij hoopt dan ook dat het gezond verstand in de gemeenteraad straks de overhand heeft: "Want dat is waar je het klimaat straks mee helpt."

Draagvlak

Bart Krijnen, fractievoorzitter van de VVD denkt anders over de grootte van de zonneweide. "66 hectare bruto aan zonnepanelen is geen haalbare kaart wat ons betreft." Hij vindt het wel goed dat de gemeente het heft in eigen handen wil houden. "Het is een tactische manier om te zorgen dat we als gemeente niet buitenspel worden gezet en de provincie geen overhaaste stappen gaat maken."