Zware vuurwerkknal in Hensbroek blijft mysterie, flinke schade aan woning

Een harde knal zorgde vannacht rond 2.10 uur voor opschudding in de Van Duivenvoordestraat in Hensbroek. Het zou volgens buren gaan om zwaar vuurwerk, dat ontplofte bij de voordeur van een woning. Wie de dader is en waarom de ontploffing naast een voordeur plaatsvond, is niet duidelijk.

"Ik wilde nog aanbieden om de deur dicht te timmeren, maar er is al noodglas ingezet", vertelt een buurman van de Van Duivenvoordestraat. Als enige is hij niet wakker geworden van de ontploffing, die de rest van de buurt wel uit hun slaap haalde.

"Ze zeggen dat het gaat om een cobra", vertelt de man. Een buurvrouw vult aan: "Misschien was het de jeugd, want er is natuurlijk geen avondklok meer." Vuurwerkknallen zijn tenslotte niet alleen tijdens de jaarwisseling te horen in het dorp, vertellen omwonenden.

Kortom, de geruchtenmolen draait in Hensbroek. Hoewel iedereen de knal hoorde, zag niemand wat er gebeurde en wie de actie uithaalde. Niemand weet waarom juist hier - pal voor een voordeur - vuurwerk werd neergegooid.

Gesneuveld glas

Er raakte niemand gewond, maar de deur van de woning is flink beschadigd. Naast dat het glas gesneuveld is, lijken ook de deurpost en de stoep geschonden. De bewoner van het huis was niet in de gelegenheid om over de gebeurtenis te vertellen.

Een andere buurvrouw laat weten dat ze wakker schrok en stemmen hoorde op straat, maar verder was er niets te zien. "Misschien is het een kwajongensstreek en gooide iemand al fietsend vuurwerk over straat en belandde het op die plek?", vraagt ze zich af. "Of het is een gerichte actie, geen idee, maar dan zou ik me wel bedreigd voelen."