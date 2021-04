Slachtoffers toeslagenaffaire hoeven gemeentelijke schulden niet te betalen

Gedupeerden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst hoeven in Alkmaar hun schulden bij de gemeente niet af te lossen. De raad besloot dat gisteravond unaniem. Ruim honderd inwoners blijken slachtoffer te zijn, veel meer dan eerder door de dienst was doorgegeven . Of en hoeveel schulden zij bij de gemeente hebben, kon wethouder Verbruggen niet zeggen. "Als de kosten hierdoor bij ons uit de pan rijzen, dan kloppen we in Den Haag aan."

Er was eigenlijk geen stemming nodig in de Alkmaarse gemeenteraad voor een motie om eventuele schulden bij de gemeente kwijt te schelden voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. De verontwaardiging over de handelwijze van de Belastingdienst was bij alle fracties merkbaar, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Ook wethouder Paul Verbruggen deelde met de raad zijn ontzetting over de administratieve chaos bij de Belastingdienst. De gemeente had opgevraagd bij de Belastingdienst hoeveel slachtoffers van de toeslagenaffaire uit de gemeente Alkmaar kwamen. Die gegevens konden door privacyregels eerst niet worden gegeven. Later werd alleen een getal doorgegeven: 23.

104 inwoners

De gemeente Alkmaar riep slachtoffers toen op zich zelf bij de gemeente te melden. Inmiddels hebben al 104 inwoners zich gemeld. Na een check bij de Belastingdienst werd bevestigd dat dit allemaal inderdaad mensen zijn die tot de gedupeerden behoren.

"Tot mijn woede", zei Verbruggen tijdens de raadsvergadering. "Wie weet hoeveel er nog meer zijn?" De wethouder weet niet of al die Alkmaarders ook daadwerkelijk schulden hebben bij de gemeente. "Vast wel", waarna hij beloofde met een overzicht te komen.

Verbruggen wil er wel voor waken dat een kwijtschelding van de gemeente er niet toe leidt dat andere schuldeisers de duimschroeven daarna verder aandraaien. De wethouder zei in gesprek te zijn, landelijk, over maatregelen daartegen.