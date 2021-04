Kunsthotel Spaander morgen weer open: "Het leeft onder de mensen"

Vanaf dit weekend is het Volendamse Hotel Spaander weer open. Het is nu een BW Signature Collection-hotel en heeft zich aangesloten bij Best Western. Van buitenlandse toeristen is nog geen sprake. Desondanks valt de bezetting komend weekend niet tegen, vertelt general manager Mark Lankveld tegen NH Nieuws. "Er is niet veel veranderd. Het hotel bestaat dit jaar 140 jaar, dat oude karakter moet behouden blijven."

Hotel Spaander - NH Nieuws / Gerie Smit

Toen het hotel failliet ging waren er zorgen, onder andere over de beroemde schilderijen die kunstenaars maakten om hun verblijf mee te betalen. Er hangen nu nog honderden werken. "Dat is wat Spaander iconisch maakt", zegt Lankveld. "Je kunt goede hotelkamers en goed eten hebben, maar het is juist de kunst die er hangt en het verhaal erachter wat het zo uniek maakt." Oud-conservator Jannig Kwakman vertelde in mei 2020 aan NH Nieuws over de collectie.

Conservator hotel Spaander maakt zich grote zorgen over kunstcollectie - NH Nieuws

Een maand geleden brak er een grote brand uit in een depot in Volendam, waar een deel van de Spaander-collectie lag opgeslagen. Alle schilderijen die daar lagen werden op tijd in veiligheid gebracht. Kunstenaars uitnodigen Er zijn plannen om, als het weer kan, weer kunstenaars uit te nodigen die, als ze dat willen, voor hun verblijf kunnen betalen met kunst. Daarnaast hoopt Lankveld dat het hotel weer als vanouds 'de huiskamer van Volendam' wordt. Een aantal medewerkers die werden ontslagen toen het hotel failliet ging, zijn nu weer aangenomen. Vandaag draait het hotel proef en morgen gaan de deuren weer open. "Het leeft ook onder de mensen hier", merkt de manager. "Als we wat plaatsen op Facebook ontploft het met reacties en likes." Niet gek ook: "Spaander hoort bij Volendam."