Hortus gaat kinderen ook van alles leren over diertjes

Met het onthullen van een bijen-infohotel is in de Alkmaarse Hortus het tuinseizoen geopend. De voormalige VSM-kruidentuin had daarvoor de wethouder en de kinderen van de buitenschoolse opvang Forte uitgenodigd. Samen onthulden zij ook een waterdiertjes-bank en een bodemdiertjes-hut. Hiermee start de Hortus een nieuw lesprogramma voor scholen en bso's.