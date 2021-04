In gesprek met de commissaris van de Koning die Koningsdag gewoon thuis vierde

Wat speelde er allemaal in onze provincie de afgelopen maand? We hebben natuurlijk Koningsdag gehad en de terrassen zijn weer open. NH Radio ging in gesprek met Arthur van Dijk (VVD). Hij is sinds twee jaar de commissaris van Koning Willem-Alexander in de provincie Noord-Holland.

Het was de week van Koningsdag, die net als vorig jaar anders dan normaal verliep vanwege de coronamaatregelen. Zelf heeft van Dijk Koningsdag een beetje gevierd. Niet op straat, maar gewoon bij hem thuis: "Het was een leuke dag. Ik heb de drukte gemeden uiteraard, want ik heb toch een voorbeeldfunctie. Ik heb keurig in de achtertuin gezeten en gewandeld met mijn vrouw." Wandelen doet Van Dijk sinds corona veel. "Corona heeft veel beperkingen, maar opent ook weer andere deuren. Wij gebruiken het om gezond bezig te zijn. Ik heb nog nooit zoveel kilometers gelopen met mijn vrouw", lacht hij. Drukte Koningsdag Op de televisie en internet waren beelden te zien van drukte in Haarlem en Amsterdam. Dat het zo druk was, vindt de commissaris wel jammer. "Je verwacht dat mensen zich inhouden. Het coronavrius is een beetje raar. Het is er wel en toch ook weer niet. Ik heb mensen ontmoet die erg getroffen zijn door corona en bijvoorbeeld een deel van hun longen zijn verloren." Deze consequenties moeten we volgens hem in ons achterhoofd houden. Tekst loopt door onder de foto

Ook de terrassen zijn sinds deze week weer open, maar zelf op het terras zitten gaat de commissaris nog niet doen. "Ik ben niet iemand die meteen op een terras wil zitten. Het is wel fijn als die gezelligheid op straat weer komt, in Amsterdam en andere steden." Windmolens Naast Koningsdag en de versoepelende coronamaatregelen zijn er ook andere actualiteiten in onze provincie. Een onderwerp dat mensen bezighoudt zijn de windmolens. Veel inwoners maken zich zorgen over het besluit van de provincie om de afstand tot woningen en windmolen te verkleinen van 600 naar 350 meter. Vorige week was er een virtuele inspraakavond met 128 bezorgde insprekers. Dit hebben ze bij de provincie nog niet eerder meegemaakt. "Het is heel knap hoe dat door de provincie in goede banen is geleid", vertelt Van Dijk. "Ik ben daarnaast ook blij dat mensen de mogelijkheid hebben om hun mening te kunnen laten horen. Zelfs in coronatijd."

Volgens Van Dijk wordt er echt naar de bewoners geluisterd. Het doet er volgens hem toe dat bewoners meedenken aan nieuwe plannen. "Het ligt niet meer in de handen van de provincie, de gemeentes zijn nu aan zet en moeten locaties gaan bepalen voor windmolens." En dat is een proces waar de gemeentes nu mee bezig zijn. "Iedereen wilt zonnepanelen op hun dak, maar een windmolen in de wei is een ander verhaal." Als er uiteindelijk een locatie gekozen wordt, is het volgens de commissaris belangrijk dat er naar iedereen geluisterd is. "Er is altijd ruimte voor inspraak en bestuurders moeten eerlijk blijven in de keuzes die ze maken."