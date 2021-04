Steunactie voor Hondenzoekgroep Hoorn na heldhaftige zoektocht hond Ricky

Eeuwig dankbaar zijn Kim Laske en haar dochters uit Wervershoof dat de Hondenzoekgroep Hoorn hun geadopteerde hondje Ricky terug wist te vinden. Daarom is Kim een steunactie gestart om geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van een busje voor de vrijwilligers van de zoekgroep.

NH Nieuws / Chantal Bos

Hond Ricky ontsnapt een paar weken geleden als hij bij de oppas in Hoorn is. De hond is door de nieuwe omgeving in complete paniek, wurmt zich uit zijn tuigje en verdwijnt. De vrijwilligers van het zoekteam zoeken 30 uur lang non-stop en vinden Ricky uiteindelijk terug op het drukke kruispunt van de provinciale weg bij industrieterrein Hoorn80. "Een van onze vrijwilligers heeft de auto dwars over de weg gezet om hem in veiligheid te kunnen brengen. Toen rende hij alsnog weg en belandde in de sloot. Onze vrijwilligster is erachteraan gesprongen, en heeft Ricky uiteindelijk weten te vangen", vertelt Peter Kaagman van de Hondenzoekgroep.

Fay (8) eeuwig blij dat hond Ricky terug is gevonden - NH Nieuws

"De betrokkenheid en de passie van deze mensen valt niet te omschrijven, ik zou heel graag iets terug willen doen voor deze mooie mensen zodat ze nog vele andere personen en vooral dieren nog beter kunnen helpen in de toekomst", schrijft Kim in de oproep. Haar dochters Fay (7) en Kate (6) zijn maar wat blij dat Ricky terug is, die slechts een ruime maand bij hun woont. "Ricky is een hele lieve hond maar die was dus gevonden op straat en is daar geslagen", vertelt Fay. Speurhonden De Hondenzoekgroep Hoorn bestaat sinds 2016 uit een vijftal vaste vrijwilligers. En niet te vergeten: de speurhonden. "We hebben momenteel één speurhond die wordt ingezet als er geen meldingen meer zijn dat het dier gesignaleerd is, en er is nog één hond in opleiding", vertelt voorzitter Wendy Kroon. Er staan al 93 geslaagde zoekacties op hun naam, met goede maar ook mindere goede afloop.

"Het is niet zo dat een speurhond, de vermiste hond vindt. Dat gebeurt nooit, tenzij een hond ergens vastzit of overleden is. Maar een hond die vermist is, is eigenlijk altijd aan de wandel. Wij sluiten het gebied uit waar geen geursporen zijn", legt Linda de Jager uit hoe zij met Friese stabij Doutzen te werk gaat. Met de inzamelactie hoopt Kim vijfduizend euro op te halen zodat de zoekgroep een busje kan aanschaffen. Fay: "Dan kunnen ze daar allemaal spullen in doen, die ze nodig hebben om dieren te redden!"

NH Nieuws / Chantal Bos