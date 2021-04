Liefhebber schrijft over de nachtegaal: "Ze zingen super fanatiek en hard"

De nachtegaal is weer terug en dat gaat de liefhebber niet ongemerkt voorbij. De mannetjes zingen 24/7 om de vrouwtjes te lokken. Dick de Vos trekt er veel op uit om zijn favoriete vogel te horen. Hij schreef er zelfs een boek over: 'Ode aan de nachtegaal'. "Ik vind het prachtig, maar voor sommige mensen is het een klere herrie die ze uit hun slaap houdt."

Verslaggever Stephan Roest ging samen met Dick de Vos op pad op zoek naar de nachtegaal. Hiervoor liepen ze bij Parnassia het duin in, waar ze al snel de eerste strofen uit een duinpannetje verderop horen. Deze zit ver weg en moet er duidelijk nog even inkomen. De Vos: "Het zijn vooral de oudere ervaren heren die het beste en het luidst zingen. Ze laten daarmee zien dat ze sterk en slim zijn. Domme en zwakke vogels komen niet door de winter en overleven de trek uit Afrika niet. Jonge mannetjes moeten hun zang nog ontwikkelen."

Als we verder het pad oplopen klinkt de nachtegalenzang van verschillende kanten. "Ze zingen hier tegen elkaar op. De ene gooit er een couplet tegenaan en de ander antwoordt. Zo bakenen ze hun territorium af. De dames hoeven alleen maar langs te vliegen om te horen welke kerel hun het meeste aanstaat." Zoals iedere echte vogelaar spot Dick de meeste vogels met zijn oren. Naast nachtegalen komer er grasmussen, kneutjes en een fitis voorbij.

Verboden te schieten

De nachtegaal zingt, zoals zijn naam al zegt, niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Dat is niet zo fijn als je er een in de tuin hebt en je met open raam slaapt. "Ze zingen super fanatiek en keihard. Een ADHD vogeltje. Daarnaast is de zang ook zo afwisselend dat er altijd wel een paar klanken voorbij komen waar je maar niet aan kan wennen en die dwars door je oordoppen klinken."

Vroeger al waren er mensen die het recht in eigen hand namen en de nachtgaal die ze uit hun slaap hield, mores wilden leren. Dick deed onderzoek in de archieven. "Er is een plakkaat bekend, een soort apv uit vroeger tijden, uit de stad Utrecht waarin het verbod staat om 's nachts op nachtegalen te schieten. Je kan je voorstellen dat zoiets in het donker tot ongelukken en schade leidt. Zeker ook omdat de nachtegaal maar een klein vogeltje is die je niet zo makkelijk raakt."

Een plaatje

Dick besloot een boek te maken over zijn liefste vogel. "Er zijn zoveel verhalen bekend over de nachtegaal, juist omdat ie zingt als alle andere vogels slapen. Het is eigenlijk ook een wonder dat er zo ontzettend veel geluid uit een vogeltje komt dat maar een beetje groter is dan een mus."

Waar sommige vogels het van hun kleurrijke veren moeten hebben, is de nachtegaal een bescheiden verschijning. Als het iemand al lukt om er een te zien. Meestal zingen ze diep verscholen vanuit een struikje. De nachtegaal is een wat vaal grijzige vogel, waarbij de vleugels een slag donkerder dan het lijfje zijn. "Maar als ie zijn roestbruine staart spreidt, is het toch een plaatje!", neemt Dick het op voor zijn lieveling. Niet voor niets schreef hij een ode aan de nachtegaal.