Wie helpt Maud en Vic? Ouders willen meer onderzoek naar zeldzame 'meta'-ziekte

Ondanks de goede bedoelingen is binnen de landelijke stichting MetaKids, de ziekte NKH ‘te klein’ om groot onderzoek te laten doen, zegt Sven Baas. Wereldwijd lijden zo'n 500 kinderen aan de ziekte. Met de internationale Maud & Vic Foundation, die met de Belgische Joke van de Pol is opgericht, wil Baas het onderzoek naar NHK blijven steunen en een vraagbaak zijn voor andere ouders en ouders die in de toekomst met de ziekte te maken krijgen.

Non-ketotische hyperglycinemie is een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte. Met ‘stofwisseling’ wordt het omzetten en verwerken van stoffen in ons lichaam bedoeld. Dat is nodig voor de opbouw van weefsels, zoals spieren botten en organen en voor het vrijmaken van energie. De stofwisseling vindt plaats in alle cellen van ons lichaam, waar enzymen hun werk doen. Als er iets mis is met een enzym, is de stofwisseling verstoord. Een bepaalde stof kan niet meer worden omgezet en hoopt zich op in de cel, terwijl het mogelijk belangrijke product te weinig of soms helemaal niet meer gevormd wordt. Deze situatie kan tot min of meer ernstige klachten leiden. Dit noemen we een stofwisselingsziekte.

"We leven per jaar, per half jaar soms. Wat ze doet als ze zestien is; daar hebben we het niet over"

Afgelopen maand nog moest Maud weer met spoed naar het ziekenhuis AMC in Amsterdam. "We hadden geen idee wat er aan de hand was. Artsen ook niet. We hebben er wel veertien gezien, denk ik. Het bleek een buikgriep, maar die was voor Maud zo heftig. Haar lichaam regelt het niet zelf. Medicijnen kon of wilde ze niet slikken. Wat moet je dan?"

Trampoline

Ondanks het verdriet over de zwaarte en onvoorspelbaarheid van de ziekte hebben Sven en zijn vrouw Ester nooit opgegeven: "De verwachting was dat ze nooit zou lopen en nooit zou praten, maar ze groeit nog steeds en niet alleen in de lengte. We proberen van alles. De trampoline hier in de tuin heeft haar leven gered, zeg maar. Ze loopt, ze springt en fietst."