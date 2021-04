LIVE NH Sport met MVV Maastricht - FC Volendam en Telstar - Jong PSV

Speelronde 36 vanavond in de eerste divisie. Voor de seizoenkaarthouders van Telstar is er goed nieuws: zij mogen, mits negatief getest op het coronavirus, naar de wedstrijd tegen Jong PSV. Fans van FC Volendam zijn aangewezen op de radio-uitzending van NH Sport. Het Nieuwe Oranje speelt in De Geusselt tegen MVV Maastricht.