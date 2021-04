Dwangsom dreigt voor Tata Steel na weer niet op tijd realiseren van filterinstallatie

Maar de Omgevingsdienst steekt hier een stokje voor: het sommeert de fabriek om uiterlijk op 31 mei de nieuwe filter geplaatst te hebben. Volgens de woordvoerder van de Omgevingsdienst, Annemiek Bots, is dat te realiseren: "We hebben nog goed gekeken naar wat er nodig is. Ze hebben al eerder uitstel gekregen en daar waren toen legitieme redenen voor. De nieuwe datum moet haalbaar zijn en we willen er strak bovenop zitten."

Het is al de tweede keer dat Tata Steel de oplevering uitstelt. De eerste voorgenomen datum was op 31 januari en vandaag zou het dan eindelijk zo ver zijn. Maar Tata Steel vroeg de Omgevingsdienst om uitstel en wilde de installatie verschuiven naar 16 juni.

Tata Steel informeerde de Omgevingdienst zelf over de opgelopen vertraging. Robert Moens, woordvoerder van Tata Steel, legt uit: "De vertraging is veroorzaakt door de recente onvoorziene weersomstandigheden, langdurige periodes van harde wind maakten hijswerkzaamheden onmogelijk. En vanwege de situatie rondom het coronavirus, waardoor onder meer medewerkers van onze leverancier in quarantaine moesten."

"We willen nu hard maken dat op 31 mei de filter er is. Als deze er niet is, dan gaan we het invorderingsproces starten"

De Omgevingsdienst start daarom een handhavingstraject om ervoor te zorgen dat Tata Steel de nieuwe installatie op 31 mei klaar heeft. Inspecteurs van de Omgevingsdienst zullen de voortgang in de gaten houden en ook langsgaan om te controleren hoe ver Tata Steel is met de realisatie van de nieuwe filter.

Dwangsom

"Het is de eerste stap om de druk erop te houden. We willen nu hard maken dat op 31 mei de filter er is. Als deze er niet is, dan gaan we het invorderingsproces starten." Er volgt dan een dwangsom van 20.000 euro per week voor elke week na 31 mei dat de filter niet actief is. "Het is een stok achter de deur om nu vaart te maken en om ervoor te zorgen dat het de 31ste draait."

De nieuwe elektrofilter moet zorgen voor een verlaging van de stofemissie afkomstig van de sinterkoelers. Ondanks dat Tata Steel een aanvraag voor uitstel voor 16 juni aanvroeg, is de verwachting van de woordvoerder van Tata Steel, Robert Moens, dat de 'omvangrijke milieu-installatie eind mei in gebruik wordt genomen.' "Daarmee wordt de uitstoot van grof stof uit dat deel van de Sinterfabriek fors gereduceerd."

Meer zieken in IJmond

Midden april verscheen er een rapport van de RIVM waaruit bleek dat inwoners van IJmond met veel meer gezondheidsklachten kampen dan op andere plekken in Nederland. IJmonders hebben meer last van acute klachten als hoesten, benauwdheid of prikkelende ogen. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor dan in vergelijkbare gebieden. Het rapport geeft geen antwoord op de vraag waardoor de gezondheidsklachten worden veroorzaakt, maar wel geeft het RIVM aan dat in de omgeving van Tata Steel hogere concentraties fijnstof worden gemeten.

Tata Steel gaf als reactie op het rapport dat het goed is dat de RIVM onderzoek heeft gedaan. De Omgevingsdienst NZKG reageerde daarop dat zij besloten om Tata Steel nog strenger te controleren. Met de voorgenomen dwangsom, als stok achter de deur, wil de Omgevingsdienst er zorg voor dragen dat de emissie omlaag gaat. "En wel zo snel mogelijk", aldus woordvoerder Bots.