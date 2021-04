Explosie bij woning: meerdere ramen gesneuveld

Een woning aan de Van Duivenvoordestraat in Hensbroek is vannacht beschadigd geraakt door een explosie. Niemand raakte gewond, de politie doet op dit moment onderzoek.

De bewoner van het huis werd rond tien over twee opgeschrikt door een harde knal. Toen die ging kijken wat er aan de hand was, bleek er aan de voorkant van de woning meerdere ramen te zijn gesneuveld.

