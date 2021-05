Fotografe maakt fotoproject over racisme in 'witte' dorpen

Fotograaf Monique Belier uit Grootebroek maakte een bijzonder fotoproject, genaamd Small Town Boy , over hoe het is om als een van de weinige kinderen van kleur op te groeien in een 'wit dorp' in West-Friesland.

Monique Belier is auteur en fotograaf en studeert momenteel aan de Fotoacademie in Amsterdam. Zelf groeide Belier op in Bovenkarspel, waar toen nog niet veel mensen van kleur woonden. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig kwamen er veel autochtonen gezinnen van Amsterdam in dorpen in West-Friesland wonen en groeiden in deze 'witte' dorpen op. "Ik had toen ik jong was een grote vriendengroep van veel verschillende nationaliteiten. Zelf spraken wij niet over de huidskleur die zij hadden", vertelt ze aan NH Nieuws.

Fotoreportage

De laatste jaren kregen we te maken met vele Zwarte Pieten-discussies en ook de Black Lives Matters-demonstraties. Bij Belier kwam hierdoor de vraag in haar op hoe het is om met een andere nationaliteit op te groeien in een klein dorp.

Zo ontstond het idee om oude, maar ook nieuwe bekenden met een andere nationaliteit deze vraag te stellen en een fotoreportage te maken. Als locatie voor de portretten koos Belier het leegstaande Snouck van Loosenziekenhuis in Enkhuizen.

Toen Monique contact zocht, waren sommigen positief en andere weer terughoudend. "Het is kwetsbaar om je verhaal te vertellen, want het is een gevoelig onderwerp", legt ze uit. Er kwamen verschillende verhalen naar boven. Zo hadden sommigen weinig last van racisme, maar werd de ander getreiterd, gepest, nageroepen en van haar fiets getrokken.

Lees hieronder een van de portretten: