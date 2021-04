Handbalsters Den Helder na twaalf jaar weer kampioen van Nederland

Na twaalf jaar zijn de handbalsters van Den Helder vanavond kampioen van Nederland geworden. In de best of three-serie werd er vanavond voor de tweede keer in een week gewonnen tegen Binnenland Barendrecht. De Helderse formatie won met drie dubbele cijfers: 101-79. Door die overtuigende overwinning hoef de derde wedstrijd niet meer gespeeld te worden.

"Ik heb nu zo lang gewacht. Het is een keertje klaar", lacht de 31-jarige Maaike Klein, speelster van Den Helder. Zij maakte twaalf jaar geleden als enige van de selectie het laatste kampioenschap mee in 2009.

Binnenland, dat in 2014 zijn enige titel in de wacht sleepte, had in september in de bekerfinale ook al verloren van Den Helder. Dinsdag deden ze dat weer in het eerste duel van het drieluik (82-75) en ook vanavond had Den Helder weinig te duchten van de Zuid-Hollanders. Na rust (36-54) kwam Den Helder geen moment in de problemen.

Later meer