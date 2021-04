Vos houdt huis in kippenren, 28 kippen dood bij zorgboerderij

Een collega van hem was vorige week al de pineut en nu was Piet Ebbelaar zelf aan de beurt. Hij kon zijn ogen niet geloven toen hij gisterochtend de kippen wilden voeren: van de 120 die hij er op de zorgboerderij in Broek in Waterland heeft waren er 28 doodgebeten. Door een vos, zegt Ebbelaar verdrietig.

"Drie jaar geleden hebben we dit ook meegemaakt. Toen hebben we dus geprobeerd hekken neer te zetten en de hokken dicht te houden. Tot een week of vier geleden hadden we geen tekenen van vossen gezien, dus nu waren de hokken open. Dat is geen goed idee geweest."

Vossen zorgen vaker voor overlast en schade bij boeren. "Vossen horen niet in dit gebied", vindt Joep Verbij. Hij is bestuurslid van Boeren Behoud Waterland. Hij noemt het een probleem dat al heel lang speelt en niet makkelijk op te lossen is. Ook wijst hij op de gevolgen van het gedrag van vossen ten opzichte van de weidevogels. Ze vreten de eieren op van de grutto's en kieviten die beschermd zijn. Keuze "Ik denk dat je een keuze moet maken wat je wilt met het gebied", zegt hij. "Als je voor de weidevogels gaat zal je meer vossen moeten afschieten. Er zijn mooie gebieden ingericht door de mens om die vogels meer ruimte te geven. Maar als de vos daar langs komt of roofvogels vreten alles op, dan houdt het op."

Er mag op vossen worden gejaagd. Binnen de flora- en faunawet is er een vrijstelling voor dieren die in het hele land schade aanbrengen en ook vossen vallen daaronder. Boeren kunnen dat zelf doen - mits ze grondhouder zijn of toestemming van de grondhouder hebben, een jachtakte hebben en ze zich verder aan alle regels houden. Jagen gebeurt door middel van het geweer of vangkooien.

In 2019 werden er 621 vossen gedood in de provincie Noord-Holland volgens cijfers van Faunabeheereenheid Noord-Holland. Drie daarvan werden gedood in wildbeheereenheid Waterland en omstreken. Wat Piet Ebbelaar betreft mag er harder op de vos worden gejaagd, ook door de verhalen van collega-boeren die hij hoort. Want: "Het is toch heel vervelend als je in één keer bijna dertig kippen kwijt bent."