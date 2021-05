Khalid Boulahrouz even stagiair bij AZ

"Ik loop mee met verschillende elftallen om te kijken of ik het trainersvak leuk vind", legt Boulahrouz uit. "Dat is me tot nu toe heel goed bevallen. Ik moet ook wel zeggen dat ik hier enorm goed ben opgevangen dus dat heeft ook wel echt geholpen."

De stage bij AZ maakt onderdeel uit van een traject waar de oud-verdediger aan gaat beginnen. "In september begint de cursus bij de KNVB. Ik heb dus nog wat ruimte om de tijd tot aan september te vullen. Daar wil ik graag gebruik van maken om uit te zoeken of ik het überhaupt leuk vind om op het veld te staan met die jongens. "

Raar is het niet dat Boulahrouz bij AZ is uitgekomen. "Ik heb zelf een verleden bij AZ. Ik heb hier in de jeugd gespeeld en in het tweede elftal. Nadat ik gestopt ben als voetballer ben ik hier regelmatig komen kijken, puur vanuit mijn plezier. Ik heb een heel positief gevoel overgehouden aan hoe men hier te werk gaat."