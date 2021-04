Van der Sar baalt van kampioenswedstrijd zonder publiek: "Onbegrijpelijk"

Dat is te lezen op de website van de club. Afgelopen weekend, toen Ajax door met 2-0 van AZ te winnen officieus kampioen werd, waren er in het kader van een pilot van de overheid 7500 supporters aanwezig. "Het is allemaal naar wens gelopen", zegt Van der Sar daarover. "Het enthousiasme was enorm en goed voelbaar in het stadion. Zondag komt Emmen hier op bezoek. Het smaakte naar meer, maar het wordt veel minder. Sterker nog, dit voelt alsof we terug bij af zijn."

Eerder op de dag reageerde ook onder meer de KNVB teleurgesteld op het kabinetsbesluit om de pilot niet door te zetten. "We willen dit seizoen mooi afsluiten en daar horen supporters bij. Helaas wordt ons geduld opnieuw op de proef gesteld", aldus Van der Sar.

Geen huldiging

Eerder op de dag liet burgemeester Halsema weten dat er sowieso geen huldiging gaat komen. "Ajax denkt na over een alternatieve huldiging, die op televisie te zien is", zei de burgemeester daarover. "Als stad zullen we, mocht Ajax officieel kampioen worden, zichtbaar maken hoe ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg."