AZ-doelman Marco Bizot nog niet bezig met EK

"Ik denk dat het een fantastische wedstrijd was van mijn kant", zegt Bizot. "Zonde dat ik die doelpunten tegen heb gekregen. Het is een hele belangrijke fase van de competitie en we hebben de punten hard nodig."

Met het oog op het aankomende EK deze zomer was de uitstekende prestatie van de doelman in een topper natuurlijk extra welkom. "Dat soort wedstrijden worden bekeken door zoveel mensen. Niet alleen van hier, ook van buitenaf. Het is fijn dat je dan in zo'n soort wedstrijd je visitekaartje kan afgeven. Dat geeft vertrouwen, dat geeft een goed gevoel."