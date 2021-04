Man op fiets valt vrouwen lastig bij tunnel onder de A7: 'waar ga je heen?!'

Amber (20) fietste afgelopen zondagavond rond tien voor elf alleen door de tunnel. "Ik zag een man op de grond zitten met zijn fiets onder de A7. Voor ik het wist fietste deze man naast mij en begon hij te schreeuwen tegen me in een vreemde taal. Toen ik harder wilde fietsen, trok hij steeds harder aan mijn arm en schreeuwde hij: 'waar ga je heen?!' Nadat ik steeds harder begon te schreeuwen dat hij me met rust moest laten, heeft hij halverwege de Lijsbeth Tijsweg mij los gelaten en is hij om gedraaid."

Ze is erg geschrokken van het voorval. Toch durft ze nog wel alleen in het donker te fietsen, alleen de tunnel onder de A7 vermijdt ze vanaf nu.

Klaarlichte dag

En ook de stiefdochter van Tessa, Sanna (14), is vorige week op klaarlichte dag bij de tunnel lastiggevallen door deze man. “Ze fietste om vier uur vanaf Hoorn richting De Goorn toen ze hem tegenkwam. Hij brabbelde wat tegen haar in het buitenlands. Ze kon hem slecht verstaan en is toen gestopt, omdat ze dacht dat hij hulp nodig had."

"Ze is iemand die anderen graag helpt. Hij vroeg: 'wil je wat met me drinken?' Toen ze zei dat ze naar huis ging omdat ze een afspraak had, pakte hij haar arm vast en zei hij: 'ik wil wat met je drinken'. Toen heeft ze haar arm losgerukt en is keihard weggefietst. Hij riep nog 'wat ben je nou aan het kloten' en kwam achter haar aan, maar ze was te snel voor hem", vertelt Tessa verder.

Toen Sanna thuis kwam met dit verhaal, heeft Tessa gelijk de politie gebeld die een kwartier later op de stoep stond. "Ze hebben nog gekeken, maar konden hem niet vinden." Het voorval heeft een grote impact op Sanna. "Ze heeft er wel een knauw van gehad. Ze liep van de week in de stad, keek ze toch even om. Ze is er wel mee bezig."