AZ-trainer Jansen kan waarschijnlijk snel weer een beroep doen op Svensson en Clasie

"Ze staan weer op het veld", zegt Jansen. "Ze hebben hard gewerkt aan het herstel. Ik hoop dat ze vandaag we goed kunnen trainen en zaterdag tegen RKC beschikbaar zijn. Martins Indi en Letschert hebben deze week ook aangepast getraind, en ook bij hen moeten we kijken hoe ze de training doorkomen."

Jansen kan niet terugkijken op een geslaagd weekend. Ondanks dat zijn ploeg in de eerste helft tegen Ajax misschien wel de betere was, gingen de Alkmaarders toch met 2-0 onderuit tegen de koploper. De lessen uit dat duel zijn helder. "We hebben onszelf tekort gedaan door niet te scoren. Als je in een topduel zoveel kansen krijgt en niet scoort, dan kan je in de tweede helft zomaar de rekening gepresenteerd krijgen."