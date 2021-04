Corona-uitbraken bij Telstar en Jong PSV: "De lamme tegen de blinde"

Wie er allemaal corona hebben, wilde de trainer niet zeggen. Siebe Vandermeulen en Cas Dijkstra deden vandaag niet mee bij de afsluitende training. Zij keken vanaf de zijlijn toe. Yaël Liesdek trainde apart van de groep.

Afwezig waren Vincent Regeling, Jasper Schendelaar, Redouan El Yaakoubi, Anthony Berenstein, Sven van Doorm, Hossein Zamani en Richelor Sprangers.

Basisdebuut Eindhoven?

Trainer Andries Jonker overweegt om een ander systeem dan het het gebruikelijke 5-3-2 te gaan spelen tegen Jong PSV. Verder lonkt een basisdebuut voor Robin Eindhoven. "Zo ziet het er wel naar uit. Het is altijd leuk om te mogen starten en zeker als het je eerste keer is in het betaalde voetbal", aldus Eindhoven.