Drie maanden avondklok levert 1.200 boetes op, meeste in Gooise Meren en Hilversum

Verreweg de meeste boetes voor het overtreden van de avondklok werden uitgedeeld in Gooise Meren, waar met 396 boetes relatief gezien de meeste boetes van de regio werden uitgedeeld en Hilversum, waar 437 mensen op de bon gingen.

In de andere Gooise gemeenten werden beduidend minder avondklokboetes geschreven. In Huizen gaat het om 156 boetes, in Laren om 59 stuks, in Weesp om 54 boetes en in Wijdemeren en Laren om respectievelijk 52 en 46 bekeuringen.

Landelijk duizenden boetes

De avondklok duurde van 23 januari tot en met gisteren, 28 april. Eerst moesten de straten leeg zijn om negen uur 's avonds. Daarna werd het tien uur. Landelijk schreef de politie ruim 95.000 boetes uit aan mensen die zich niet aan de avondklok hielden.

Een boete voor het overtreden van de avondklok kost 95 euro. Overigens konden niet alleen de politieagenten zulke boetes uitschrijven, maar ook gemeentelijke handhavers. Hoeveel boetes die precies hebben uitgedeeld de afgelopen drie maanden, is niet bekend.