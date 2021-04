Resultaat na drie maanden avondklok: 861 boetes uitgedeeld

In de afgelopen drie maanden heeft de politie in West-Friesland 861 keer een bekeuring uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. In Hoorn zijn de meeste boetes uitgedeeld, namelijk 447.

De avondklok duurde van 23 januari tot en met gisteren, 28 april. Eerst moesten de straten al leeg zijn om negen uur 's avonds, daarna werd het verschoven naar tien uur. Landelijk schreef de politie ruim 95.000 boetes uit aan mensen die zich niet aan de avondklok hielden.

Waar in Hoorn veel bekeuringen werden uitgeschreven, viel dat in Opmeer heel erg mee. Daar is, blijkt uit cijfers van de politie, maar 25 keer een boete uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok.

Eerder in april bleek uit de cijfers dat er in het afgelopen jaar in West-Friesland 882 boetes waren uitgedeeld. Toen was al duidelijk dat de politie het vaakst in actie moest komen tegen het negeren van de avondklok.

Veel rumoer

Het instellen van de avondklok zorgde voor veel rumoer door het hele land. Er werden demonstraties aangekondigd, en in sommige plaatsen leidde dit zelfs tot rellen en plunderingen en tot confrontaties met de politie. In West-Friesland viel het mee, vooral in Medemblik waren er zorgen bij ondernemers naar aanleiding van een aangekondigde demonstratie en vaardigde de burgemeester een noodbevel af.

Uiteindelijk zijn er meerdere mensen, ook in West-Friesland, gearresteerd en veroordeeld voor opruiing met name in de beginperiode van de avondklok.