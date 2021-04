Commissaris van de Koning bezoekt Langedijk: "Eigen cultuur blijft gewoon in stand"

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bracht gisteren zijn allerlaatste ambtsbezoek aan de gemeente Langedijk, die volgend jaar fuseert met buurgemeente Heerhugowaard. Voor raadsleden én toekomstige Dijk en Waarders had Van Dijk een geruststellende boodschap: "Met de fusie behouden de kernen hun eigen kenmerken. Uw eigen cultuur blijft gewoon in stand."

Als de Eerste Kamer instemt met het wetsontwerp, gaan de gemeenten Langedijk

en Heerhugowaard vanaf 1 januari 2022 verder als één gemeente. "Met het samengaan van beide gemeenten wordt de bestuurskracht versterkt", stelt Van Dijk.

De fusie zou de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners verbeteren en gemeenten zouden minder kwetsbaar zijn. "Het bestuur van de nieuwe gemeente is beter toegerust om de toegenomen taken, zoals de WMO , de participatiewet en jeugdzorg - en straks met de nieuwe Omgevingswet - vorm te geven en uit te voeren. Dat is in het voordeel van de inwoners van beide gemeenten."

Volgens de commissaris vrezen veel gemeenteraden en de inwoners die zij vertegenwoordigen dat een fusie de identiteit van een gemeente in gevaar brengt. Vanuit zijn eigen ervaring ontkracht hij die zorgen alvast: "De gemeente Haarlemmermeer heeft meer dan twintig kernen, die ieder hun eigen identiteit hebben. Met een eigen dorpsraad, een eigen feestweek en een eigen Sinterklaasintocht. Langedijk zal niet anders zijn."

Participatie

Van Dijk sloot af met een compliment voor inwoners, maar ook voor clubs en verenigingen uit de omgeving, die meedenken en invulling geven aan de nieuwe, gedeelde identiteit. "Een mooi voorbeeld van inzet en participatie is het initiatief 'Camping Dijk en Waard' en de zoektocht naar een nieuwe naam."

Om burgemeester Kompier te feliciteren met de nieuwe naam gaf Van Dijk een historische kaart van de lange dijk cadeau, die de dorpen verbindt en gekoppeld is aan de Waert, die in de 17e eeuw werd drooggelegd.